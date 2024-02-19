19 Şub 2024 - 20:33- Magazin G:

Oyuncu Wilma Elles'in nafaka krizi büyüyor

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'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisiyle şöhret olan Wilma Elles çocukları için ödediği bin 500 euro'luk nafakanın 4 bin TL'ye indirilmesi için dava açan Kerem Göğüş'e tepki gösterdi.

Oyuncu Wilma Elles'in nafaka krizi büyüyor mask
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"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin ünlü karakteri Caroline'i olarak tanınan Wilma Elles'in eski eşi iş insanı Kerem Göğüş'le arasında nafaka krizi çıktı.

Göğüş, Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle ödediği 1500 Euro'luk nafakanın kaldırılması ya da aksi halde 4 bin TL'ye indirilmesi için mahkemeye başvurdu. Çocukları için ödediği miktarın çok fazla olduğunu, Wilma Elles'in maddi durumunun daha iyi olduğunu ileri süren Göğüş nafakanın tamamen kaldırılmasını aksi halde 4 bin TL'ye inmesini talep etti.

HARCAMALAR TÜRK LİRASI

İşadamı, nafakanın Euro bazında ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarının Türk Lirası olmasının göz önünde bulundurarak karar verilmesini talep etti.

"BİR KURUŞ ÖDEMEDİ"

Kerem Göğüş'ün bin 500 euroluk nafakanın 4 bin TL'ye indirilmesi için dava açmasına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Wilma Elles, "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: MYNET

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19 Şub 2024 - 20:33 - Magazin

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