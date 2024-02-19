Gökhan Türkmen’den oje itirafı: Ben kendime yakıştırıyorum

Şarkıcı Gökhan Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tırnaklarındaki ojeyle dikkat çekmişti.
Önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan Türkmen, samimi açıklamalarda bulundu.
Oje sürmesi çok eleştirilen ve günlerce konuşulan ünlü şarkıcı, ojeleri hakkında konuştu.
Eleştirileri umursamadığını söyleyen Türkmen, "İnsanlara erkeğin oje sürmesi tuhaf gelebilir ama ben kendime yakıştırıyorum." diye konuştu.
Kaynak: CNNTURK
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.