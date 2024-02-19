19 Şub 2024 - 20:11- Magazin G:

Gökhan Türkmen’den oje itirafı: Ben kendime yakıştırıyorum

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Şarkıcı Gökhan Türkmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tırnaklarındaki ojeyle gündeme oturdu. Oje tepkileri üzerine ise Türkmen açıklama yaptı.

Gökhan Türkmen’den oje itirafı: Ben kendime yakıştırıyorum mask
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Şarkıcı Gökhan Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tırnaklarındaki ojeyle dikkat çekmişti.

Önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıkan Türkmen, samimi açıklamalarda bulundu.

Oje sürmesi çok eleştirilen ve günlerce konuşulan ünlü şarkıcı, ojeleri hakkında konuştu.

Eleştirileri umursamadığını söyleyen Türkmen, "İnsanlara erkeğin oje sürmesi tuhaf gelebilir ama ben kendime yakıştırıyorum." diye konuştu.

Kaynak: CNNTURK

# Gökhan Türkmen, oje, şarkıcı, Sosyal

19 Şub 2024 - 20:11 - Magazin

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