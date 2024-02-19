19 Şub 2024 - 20:11- Magazin

Gökhan Türkmen’den oje itirafı: Ben kendime yakıştırıyorum

Şarkıcı Gökhan Türkmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tırnaklarındaki ojeyle gündeme oturdu. Oje tepkileri üzerine ise Türkmen açıklama yaptı.