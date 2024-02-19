Oyuncu Şükrü Özyıldız'a fenomen sevgilisinden romantik kutlama geldi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşayan Özyıldız, 18 Şubat'ta 36 yaşına bastı.
Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam eden çiftten Sibil Çetinkaya, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN"
Birlikte çekilen karelerini ilk kez yayınlayan Çetinkaya, paylaşımına "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım" notunu düştü.
DENİZ SEKİ KAYITSIZ KALAMADI
Şarkıcı Deniz Seki de ünlü çifte kayıtsız kalamadı. Seki, "Bu güzel çift evlenmezse, ben bu yaşıma kadar boşuna aşk şarkıları yazmışım derim kendime..." ifadelerini kullandı.
Kaynak: NTV
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.