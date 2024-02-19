19 Şub 2024 - 20:05- Magazin G:

Oyuncu Şükrü Özyıldız'a fenomen sevgilisinden romantik kutlama geldi

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Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Sosyal medyadan oyuncu sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Oyuncu Şükrü Özyıldız'a fenomen sevgilisinden romantik kutlama geldi mask
Oyuncu Şükrü Özyıldız'a fenomen sevgilisinden romantik kutlama geldi
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şükrü Özyıldız, kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Bir süredir  sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk yaşayan Özyıldız, 18 Şubat'ta 36 yaşına bastı.

Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya devam eden çiftten Sibil Çetinkaya, sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN"

Birlikte çekilen karelerini ilk kez yayınlayan Çetinkaya, paylaşımına "Geldiğin yere ışık getiriyorsun. İyi ki doğmuşsun. Doğum günün kutlu olsun aşkım" notunu düştü.

DENİZ SEKİ KAYITSIZ KALAMADI

Şarkıcı Deniz Seki de ünlü çifte kayıtsız kalamadı. Seki, "Bu güzel çift evlenmezse, ben bu yaşıma kadar boşuna aşk şarkıları yazmışım derim kendime..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV

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19 Şub 2024 - 20:05 - Magazin

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