- Asayiş

Kan donduran intikam! Hamile kadına sopalarla saldırdılar

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Y.D., oğlunun denizde boğularak ölümü sonrası husumetli olduğu Çelik ailesinin evini yanındaki kızı ve 2 akrabasıyla birlikte bastı. Y.D. tabancayla Eyüp Çelik’i ağır yaralarken, yanında bulunan 3 kişi de 6 aylık hamile Canan Çelik’i sopayla darbetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken, yaralı 3 kişinin ise tedavisi sürüyor

Kan donduran intikam! Hamile kadına sopalarla saldırdılar mask
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 14 Temmuz 2023 tarihinde arkadaşlarıyla yüzmeye giden Özgür Mert Demirkıran (13), boğularak hayatını kaybetti. Ölen çocuğun ailesiyle, birlikte yüzmeye gittiği çocuklardan birinin ailesi arasında husumet oluştu. Demirkıran ailesinden bazı kişiler, Özgür Mert Demirkıran’ın ölümünden 10 gün sonra Çelik ailesine ait Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki boş eve pompalı tüfek, taş ve sopalarla saldırdı.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Aileler arasındaki husumet dün akşam yaşanan olayla da devam etti. Özgür Mert Demirkıran’ın babası Y.D., kızı N.D. ve S.A. ile Z.A. isimli akrabalarıyla birlikte Çelik ailesinin Gebze’deki evinin önüne gitti. Y.D., yanındaki tabanca ile evin önünde oturan Eyüp Çelik’e ateş açtı. N.D. ile Z.A. ve S.A. isimli kişiler de Eyüp Çelik’in 6 aylık hamile eşi Canan Çelik’i sopalarla darbetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Çevik kuvvet ekiplerinin sonlandırdığı kavgada ağır yaralanan Eyüp Çelik ve eşi Canan Çelik ile kavgada yaralanan saldırgan N.D., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Y.D., S.A. ve Z.A.'yı gözaltına aldı.  Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, göğsünden ve bacaklarından 3 kurşun ile yaralanan Eyüp Çelik’in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, darbedilen hamile Canan Çelik ile N.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

# Polis, sonra, devam, tabanca

19 Şub 2024 - 20:02 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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