Kan donduran intikam! Hamile kadına sopalarla saldırdılar

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 14 Temmuz 2023 tarihinde arkadaşlarıyla yüzmeye giden Özgür Mert Demirkıran (13), boğularak hayatını kaybetti. Ölen çocuğun ailesiyle, birlikte yüzmeye gittiği çocuklardan birinin ailesi arasında husumet oluştu. Demirkıran ailesinden bazı kişiler, Özgür Mert Demirkıran’ın ölümünden 10 gün sonra Çelik ailesine ait Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki boş eve pompalı tüfek, taş ve sopalarla saldırdı.
SOPALARLA SALDIRDILAR
Aileler arasındaki husumet dün akşam yaşanan olayla da devam etti. Özgür Mert Demirkıran’ın babası Y.D., kızı N.D. ve S.A. ile Z.A. isimli akrabalarıyla birlikte Çelik ailesinin Gebze’deki evinin önüne gitti. Y.D., yanındaki tabanca ile evin önünde oturan Eyüp Çelik’e ateş açtı. N.D. ile Z.A. ve S.A. isimli kişiler de Eyüp Çelik’in 6 aylık hamile eşi Canan Çelik’i sopalarla darbetti.
GÖZALTINA ALINDILAR
Çevik kuvvet ekiplerinin sonlandırdığı kavgada ağır yaralanan Eyüp Çelik ve eşi Canan Çelik ile kavgada yaralanan saldırgan N.D., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren Y.D., S.A. ve Z.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, göğsünden ve bacaklarından 3 kurşun ile yaralanan Eyüp Çelik’in yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, darbedilen hamile Canan Çelik ile N.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA) FOTOĞRAFLI
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.