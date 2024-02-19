Ünlü isim yeni yaşını çıplak pozuyla kutladı

Ünlü İngiliz televizyon yıldızı, oyuncu ve radyo sunucusu Amanda Holden 53. yaş gününü çıplak fotoğrafını paylaşarak kutladı. Kayalıkların üzerinde çıplak şekilde poz veren Holden'ın fotoğrafını ünlü fotoğrafçı Christian Vermaak çekti.
'KENDİMİ HALA GENÇ HİSSEDİYORUM'
Kendini daha genç hissettiğini ve örtünmeyi reddettiğini defalarca belirten Holden "Yaşlanmayı nazikçe kabul etmenin bir anlamını görmüyorum.
Hala insanların yaşlı göğüslerimden bahsetmesini seviyorum ve neredeyse 50 yaşındayım" diye ilginç açıklamalarda bulunmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.