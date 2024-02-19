19 Şub 2024 - 19:51- Magazin G:

Ebru Gündeş evleniyor! İşte nikah tarihi

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Şarkıcı Ebru Gündeş, yeniden nikah masasına oturuyor. Murat Osman Özdemir ile Gündeş, Ramazan Bayramı'ndan sonra evlenecek.

Ebru Gündeş evleniyor! İşte nikah tarihi mask
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Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini 2021'de sonlandıran Ebru Gündeş'in, iş insanı Murat Özdemir ile Ramazan Bayramı'nın hemen ardından evleneceği öne sürüldü.

İlk eşinden 2, ikinci eşinden 1 çocuğu olan Murat Özdemir’in, evlenme teklifini kabul eden Gündeş Ramazan Bayramı'ndan sonra nikâh masasına oturacak.

Özdemir'in bir an önce evlenmek istediği söylense de Ebru Gündeş'in yoğun sahne programı nedeniyle nikah, Ramazan Bayramı'ndan sonraya bırakıldı.

Murat Osman Özdemir, 2002 Best model Selin Kabaklı ile 2018'de Adana'da evlendi. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya gelen Özdemir ile Kabaklı Temmuz 2023'te boşandı.

Özdemir'in Selin Kabaklı'dan önceki evliliğinden ise iki çocuğu bulunuyor.

Ebu Gündeş, daha önce 3 kez evlenmişti;

Hamdi Vardar... 1991 - 1993

Ömer Durak... 2002 - 2003

Reza Zarrab... 2010 - 2021

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile ikinci evliliğini ise 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında iş insanı Reza Zarrab'la evlendi.

Bu evlilikten 15 Ekim 2011'de kızı Alara doğdu.

Mayıs 2021'de Zarrab'ın kendisini aldattığı iddiasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’nde dava açan Gündeş, 11 yıllık evliliğini sona erdirerek anlaşmalı olarak boşandı.

Kaynak: NTV

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19 Şub 2024 - 19:51 - Magazin

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