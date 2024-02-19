Türkiye'de ilk! Maden suçları soruşturma bürosu kuruldu

Zonguldak, Türkiye'nin önemli kömür madeni ocaklarını bulunuyor. Cumhuriyet Başsavcılığı kentte ‘Maden Suçları Soruşturma Bürosu' kurdu.
TÜRKİYE'DE İLK
Kurulan büro, kentte, sıklıkla yaşanan yaralanmalı ya da ölümle sonuçlanan maden kazalarının yanı sıra kaçak maden ocaklarıyla ilgili soruşturmalara bakacak. Türkiye'de ilk olan bu çalışmayla Cumhuriyet savcıları ile kolluk güçlerinin koordineli şekilde çalışması, soruşturmaların da daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi planlanıyor.
En son Erzincan İliç'te Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Çöpler Maden Sahası'nda meydana gelen toprak kayması faciasında 9 işçi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden madencilerin cesetlerine ulaşmak için bölgede çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.