19 Şub 2024 - 19:38- Gündem G:

Feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: 14 yaralı

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Afyonkarahisar'da işçi servisi ile tır çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: 14 yaralı mask
Feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: 14 yaralı
Feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: 14 yaralı
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, sera işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 14 işçi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sularında Ofis kavşağında meydana geldi. Sezer Bülbül yönetimindeki 52 K 0626 plakalı tır ile Mehmet Y. yönetimindeki sera işçilerinin taşındığı 03 AAS 175 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada servis minibüsündeki 14 kadın işçi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki çeşitli hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı. Kaza sonrası araçlar otoparka, şoförler ise ifadeleri için karakola götürüldü.

Kaynak: DHA

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19 Şub 2024 - 19:38 - Gündem

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