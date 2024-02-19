19 Şub 2024 - 19:21 - Spor

Beşiktaş genç futbolcusunu Tinder yüzünden kovdu

Beşiktaş, altyapısından yetişen ardından Göztepe'de oynadıktan sonra takıma dönen genç futbolcu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Ayrılığın sebebinin ise genç futbolcunun Tinder üyeliğinin olması iddia edildi.