- Spor

Beşiktaş genç futbolcusunu Tinder yüzünden kovdu

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Beşiktaş, altyapısından yetişen ardından Göztepe'de oynadıktan sonra takıma dönen genç futbolcu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Ayrılığın sebebinin ise genç futbolcunun Tinder üyeliğinin olması iddia edildi.

19 Şub 2024 - 19:21 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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