Gelin ve damatlar dikkat! Kaynana vergisi mi geliyor?

Ekonomim.com'dan Abdullah Tolu'nun "Kaynana vergisi ödemeye hazır mısınız?" başlıklı yazısından konuyla ilgili bölüm şu şekilde:

'YILLARDIR YÜRÜRLÜLÜKTE OLAN BİR DURUM'





Şu an yürürlükte olan vergiler arasında "Kaynana Vergisi" diye bir vergi bulunmuyor. Ancak, adı tam olarak "Kaynana Vergisi" olmasa da, kaynanadan kaynaklanan bir vergi var!.. Bu duruma daha çok konutların kiraya verilmesi halinde karşılaşılıyor.

Biz de, Maliye’nin 2023 yılı kira gelirlerinin vergi dışı bırakılmasını önlemeye yönelik olarak fiilen sahaya indiği ve yaklaşık 2 milyon konutu denetleyeceği bugünlerde bu konuyu gündeme getirmeye ve vatandaşları uyarmaya karar verdik.

“Kaynana Vergisi”, sahibi oldukları konutta kira almadan kaynanalarını oturtan gelin ve damatların emsal kira bedeli üzerinden ödeyecekleri gelir vergisi ile ilgili. Şimdi hemen “kira alınmadığı halde neden vergi ödensin ki” diye itiraz edebilirsiniz! Ancak, bu düzenleme yeni değil, yıllardır yürürlükte!

'2 MİLYON KONUT TESPİT EDİLDİ'

İçinde kaynanaların da oturduğu yaklaşık 2 milyon kiralık konut tespit edildi! Maliye, 2024 yılı Mart ayında beyan edilecek olan 2023 yılı kira gelirlerine yönelik kira denetim çalışmalarına başladı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen veriler karşılaştırılarak, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut, kiracı ve ev sahipliği yönünden analiz edildi.

Kira gelirleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verilen konutlar düşülerek, yaklaşık 2 milyon konutun kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

Bu konutlar içerisinde, kaynanaların kirasız olarak oturdukları konutlarda var! Maliye bu konuda oldukça hassas davranıyor. İlgili kurumlardan elde edilen verilerle kendisinde bulunan verileri analiz ederek, kira geliri elde edildiği halde gelir vergisi beyannamesi vermeyen mükelleflere bu yolla ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: Ekonomim