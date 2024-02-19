Uçak seks skandalı! Ünlü isimle yakalanan görevli kovuldu

Yetişkin film yıldızı Austin Wolf ile Delta Hava Yolları personeli uçakta ilişkiye girince olanlar oldu. Bir kişinin ikiliyi videoya alması ve bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine uçuş görevli kovuldu.

GERÇEK AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Host bu kaydı kimin aldığını bilmediğini ve kendisinin kesinlikle bu durumla alakası olmadığını söyledi. Gerçek aylar sonra ortaya çıktı. Kayda alan ve yayınlayan kişinin Austin Wolf olduğu ortaya çıktı. Wolf bu nedenle görevlinin işinden kovulacağını hiç düşünmediğini söyledi."Video yayınladıktan sonra birileri bana ulaştı ve üniforması ve isim etiketi sayesinde onun kim olduğunu hemen anladıklarını söyledi" diye konuştu.

YASAK KARARI KALDIRILDI

Delta Hava Yolları, Austin'in kendileriyle uçmasını geçici olarak yasakladı ancak avukatıyla yaptığı görüşmenin ardından sonunda kararı tersine çevirildi.

Kaynak: Haber Merkezi