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Uçak seks skandalı! Ünlü isimle yakalanan görevli kovuldu

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Yetişkin film yıldızı Austin Wolf'dan ilginç bir itiraf geldi. Bir uçak yolculuğunda hostla birlikte olduğunu ve yakalandıkları için hostun işinden kovulduğunu söyledi.

Uçak seks skandalı! Ünlü isimle yakalanan görevli kovuldu mask
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Yetişkin film yıldızı Austin Wolf ile Delta Hava Yolları personeli  uçakta ilişkiye girince olanlar oldu. Bir kişinin ikiliyi videoya alması ve bu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine uçuş görevli kovuldu.

GERÇEK AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Host bu kaydı kimin aldığını bilmediğini ve kendisinin kesinlikle bu durumla alakası olmadığını söyledi. Gerçek aylar sonra ortaya çıktı. Kayda alan ve yayınlayan kişinin Austin Wolf olduğu ortaya çıktı. Wolf bu nedenle görevlinin işinden kovulacağını hiç düşünmediğini söyledi."Video yayınladıktan sonra birileri bana ulaştı ve üniforması ve isim etiketi sayesinde onun kim olduğunu hemen anladıklarını söyledi" diye konuştu.

Uçak seks skandalı! Ünlü isimle yakalanan görevli kovuldu

YASAK KARARI KALDIRILDI

Delta Hava Yolları, Austin'in kendileriyle uçmasını geçici olarak yasakladı ancak avukatıyla yaptığı görüşmenin ardından sonunda kararı tersine çevirildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, sonra, Hava

19 Şub 2024 - 18:53 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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