Korkunç kaza! İşçi, istinat duvarının altında kaldı

İsmi öğrenilemeyen bir işçi, çalışma yapıldığı sırada çöken istinat duvarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan işçi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri inşaat alanında inceleme yaparken alanın sorumlusu ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlatılırken, yaralanan işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA