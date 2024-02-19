Afra Saraçoğlu'ndan bir reklam anlaşması daha

Ülker Çikolata'nın yeni reklam kampanyasında, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu rol aldı.
'Her günün en güzel anı' sloganıyla hem dijital platformlarda hem de televizyon kanallarında aynı anda yayına giren reklam filmi, Afra Saraçoğlu'nun bir gününe odaklanıyor ve her güne tat katan çikolata keyfiyle anda kalmanın önemi vurgulanıyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.