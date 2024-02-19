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Afra Saraçoğlu'ndan bir reklam anlaşması daha

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Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, Ülker Çikolata’nın yeni reklam yüzü oldu.

Afra Saraçoğlu'ndan bir reklam anlaşması daha mask
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Ülker Çikolata'nın yeni reklam kampanyasında, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu rol aldı.

'Her günün en güzel anı' sloganıyla hem dijital platformlarda hem de televizyon kanallarında aynı anda yayına giren reklam filmi, Afra Saraçoğlu'nun bir gününe odaklanıyor ve her güne tat katan çikolata keyfiyle anda kalmanın önemi vurgulanıyor.

Kaynak: DHA

# reklam, afra saraçoğlu, Ülker, oyuncu

19 Şub 2024 - 18:10 - Magazin

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