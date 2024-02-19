Yılık izin ve kıdem tazminatları düşüyor mu?

21 yılın ardından çalışma mevzuatımızı düzenleyen iş kanunda önemli bir değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Çalışma saatleri, yıllık izin ve esnek çalışma konuları değişiklik konularının başında geliyor. Türkiye'de yapılan düzenlemeyle 35-40 bandına çekilmesi bekleniyor. Bu sürelerle Türkiye'de çalışanlar Avrupa ülkelerine göre 6 saat fazla çalışmış oluyor.Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Filiz Eryılmaz ve TÜKONFED Sosyal Güvenlik Başkanı Ali Duman, konuya dair önemli açıklamalarda bulundu:

'ŞU AN KESİN KONUŞMAK MÜMKÜN DEĞİL'



Ali Duman, çalışma saatlerinin düşürülmesi hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"2003 yılında 48 saatte 45 saate düşürülmüştü. Bu çalışmanın durumu günde 1 saatlik bir indirimi kapsıyor. Fakat TBMM bu teklifi görmeden bunu kesin olarak söylemek mümkün görünmüyor.

Resmi olarak bunun öngörülebilen bir durum olmadığını belirtmek gerekir. Haftada 5 güne düşürülürse, 6. gün fazla mesai olarak değerlendirilebilir. Ancak öyle bir şey şu an için aklıma geliyor."

'İŞ-YAŞAM DENGESİ DÜZELECEK'



Filiz Eryılmaz, bu durumun ekonomiye nasıl etkisi olacak sorusuna cevaben şu değerlendirmede bulundu:

"Akademik çalışmaların bize söylediği sonuçlara göre, haftalık çalışma saati oldukça yüksek. Hakkaniyet ve adaletli bir sistem için düşürülmesi gerekiyor. Çalışanlar daha az çalışarak iş-yaşam dengelerini çok daha düzgün kurmuş olacaklar. Bu da iş gücü verimliliğini artıran bir sonuç doğuracak. İnsanlar daha az çalışıp daha az yorularak daha konstrasyonlu çalışabilecek. Bu da iş verimini yükseltecek. İkinci bir sonuç ise daha az çalışan işçiler sebebiyle firmalar sermaye yoğun üretime geçmek durumunda kalacak. Bu da halihazırda çalışan emeğin,verimin artırılmasını sağlayacak. İstihdamda var olanlar daha çok istihdamda kalmak için çaba sarf edecekler. Ayrıca hem genel hem de kadın istihdamına da fayda sağlayacak."





'ÇALIŞMA SAATLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAKTIR'

Ali Duman ise kıdem tazminatı ve yıllık izinleri hakkında şunları söyledi:

"Yıllık izin kişinin çalışma kıdemiyle alakalı bir konu. Çalışma saatiyle çok değil. Kıdem tazminatında konu ise değişken bir hal alacaktır. Eğer iş yerinde günlük 9 saat çalışma gerçekleşiyorsa asgari ücreti aşan çalışma bordroya fazla kazanç olarak yansıyacağı için bu durumda kişinin aylık geliri yükselecek. Bu durumda da kıdem tazminatı hakları da o yıl içerisinde ne kadar fazla çalıştıysa o yönde artış sağlayacak. Ben çalışma saatlerinin indirilmesinin istihdama katkı sağlayacağını düşünüyorum.

'8 AY İÇİNDE YASALAŞMASINI BEKLİYORUZ'

Daha önceki çalışmalara bakılarak söylenebilir ki: 6 ay sürecek gibi görünüyor. 2-3 ay da TBMM'de tartışılması bekleniyor. Toplamda maksimum 8 ay gibi bir yasalaşma süreci öngörülebilir. Bu minvalde 2024'ün son çeyreğine işaret edebiliriz."





Kaynak: MYNET