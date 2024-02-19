Caminin minaresine yıldırım düştü

Siirt'te yıldırımın isabet ettiği minareden kopan parçalar, caminin çatısında hasara yol açtı. Afetevler Mahallesi'ndeki Keşkol Camisi'nin minaresine, öğle saatlerinde yıldırım isabet etti. Minareden kopan parçalar, caminin çatısında hasara yol açtı.
Mahalle sakinlerinden Abbas Çiftçi, "Olayın yaşandığı sırada evdeydim, şimşek sesi geldi. O anda ev sarsıldı ve elektrikler gitti. Daha sonra dışarı çıktım, arkadaşım telefonla beni aradı. Caminin minaresinin gittiğini söyledi. Ben de geldim, yukarıya çıktım, çatı diye bir şey kalmamış. Baya bir hasar var. O esnada cemaat yoktu. Allah büyük bir faciadan kurtardı. Büyüklerimizden beklentimiz; caminin bir an önce onarılması" dedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.