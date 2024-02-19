19 Şub 2024 - 18:04- Gündem G:

Caminin minaresine yıldırım düştü

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Siirt'te Keşkol Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. İsabet eden yıldırım sonrası kopan parçalar cami çatısında hasara neden oldu.

Caminin minaresine yıldırım düştü mask
Caminin minaresine yıldırım düştü
Caminin minaresine yıldırım düştü
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Siirt'te yıldırımın isabet ettiği minareden kopan parçalar, caminin çatısında hasara yol açtı. Afetevler Mahallesi'ndeki Keşkol Camisi'nin minaresine, öğle saatlerinde yıldırım isabet etti. Minareden kopan parçalar, caminin çatısında hasara yol açtı.

Mahalle sakinlerinden Abbas Çiftçi, "Olayın yaşandığı sırada evdeydim, şimşek sesi geldi. O anda ev sarsıldı ve elektrikler gitti. Daha sonra dışarı çıktım, arkadaşım telefonla beni aradı. Caminin minaresinin gittiğini söyledi. Ben de geldim, yukarıya çıktım, çatı diye bir şey kalmamış. Baya bir hasar var. O esnada cemaat yoktu. Allah büyük bir faciadan kurtardı. Büyüklerimizden beklentimiz; caminin bir an önce onarılması" dedi.

Kaynak: DHA

# Cami, Siirt, yıldırım, Minare

19 Şub 2024 - 18:04 - Gündem

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