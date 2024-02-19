Sobadan zehirlenen liseli genç hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen lise öğrencisi Ali Mert Ayöz (17), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Yelişyuva Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ali Mert Ayöz'a ulaşamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Ali Mert Ayöz'ün dedesine ait evde olduğunu belirleyen ekipler, girdikleri evde genci hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayöz'ün öldüğü belirlendi. Ayöz'ün yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ayöz'ün cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA