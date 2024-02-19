19 Şub 2024 - 17:54- Gündem G:

Sobadan zehirlenen liseli genç hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Denizli'de sobadan sızan gazdan zehirlenen liseli genç hayatını kaybetti.

Sobadan zehirlenen liseli genç hayatını kaybetti mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen lise öğrencisi Ali Mert Ayöz (17), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Yelişyuva Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ali Mert Ayöz'a ulaşamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Ali Mert Ayöz'ün dedesine ait evde olduğunu belirleyen ekipler, girdikleri evde genci hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayöz'ün öldüğü belirlendi. Ayöz'ün yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ayöz'ün cenazesi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# soba, liseli genç, Denizli, Zehirlenme, Soruşturma, Jandarma, ilgili, Gelen

19 Şub 2024 - 17:54 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ekmeğe yeni zam yolda mask
Ekmeğe yeni zam yolda
Facianın yaşandığı madende ikinci büyük risk! mask
Facianın yaşandığı madende ikinci büyük risk!
Bu görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Ezan okunurken gelen sesler böyle kaydedildi mask
Bu görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Ezan okunurken gelen sesler böyle kaydedildi
Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor... Hatay, Amasya, Bitlis, Van... mask
Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor... Hatay, Amasya, Bitlis, Van...
Alanyalılar dikkat! Bu bölgeler karanlığa gömülecek mask
Alanyalılar dikkat! Bu bölgeler karanlığa gömülecek
Alanyalı hayvanseverler "Eros" için adalet istedi mask
Alanyalı hayvanseverler "Eros" için adalet istedi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber