19 Şub 2024 - 17:45- Magazin G:

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı da estetik güzeli çıktı

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Yalı Çapkını'nda Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu son olarak estetiksiz haliyle gündem oldu

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı da estetik güzeli çıktı mask
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Mert Ramazan Demir ile başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz hali görenleri çok şaşırttı. Pek çok kişi kendisinin doğal güzel olduğunu sansa da zaman için yüzüne pek çok medikal müdahalede bulunduğu ortaya çıktı. 

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Afra Saraçoğlu'nun estetiksiz halini gören pek çok kişi fazla değişiklik olmadığını savunurken bazıları ise sadece zayıfladığını söyledi.  Ayrıca ünlü oyuncunun estetiksiz halinin de çok güzel olduğunu söyleyenler aynı zamanda büyümenin yüze etkisini de anlattı. 

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı da estetik güzeli çıktı

Kaynak: Haber Merkezi

# kişi

19 Şub 2024 - 17:45 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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