Cezaevinden firar edip, eşini kurşun yağmuruna tuttu

Erzurum'da hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 10 gün önce firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesinin Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti. Eve giren Saydam ile eşi arasında tartışma çıktı. Saydam, tabancayla kalabalığın içerisinde eşi Elif Saydam'a iki el ateş etti.
ELİ VE BAŞINA İSABET ETTİ
Tabancadan çıkan kurşunlar eline ve başına isabet eden Elif Saydam ağır yaralandı. Yaralı kadın yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
TAKSİDE YAKALANDI
Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’ın yönettiği operasyonda, ekipler Saydam’ın saklandığı değerlendirilen adreslerde arama yaptı, şehir giriş çıkışlarında trafik tek şeride düşürerek taksileri kontrol edildi. Şafak Saydam, içinde bulunduğu takside yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.