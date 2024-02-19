- Asayiş

Cezaevinden firar edip, eşini kurşun yağmuruna tuttu

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Erzurum'da cezaevinden firar eden, 30 suç kaydı bulunan Şafak Saydam (39), kendisinden boşanmak isteyen 4 çocuğunun annesi 15 yıllık eşi Elif Saydam'ı (32) tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Cezaevinden firar edip, eşini kurşun yağmuruna tuttu mask
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Erzurum'da hükümlü bulunduğu açık cezaevinden 10 gün önce firar eden Şafak Saydam, öğle saatlerinde eşinin bulunduğu Palandöken ilçesinin Yunusemre Mahallesi'ndeki baldızının evine gitti. Eve giren Saydam ile eşi arasında tartışma çıktı. Saydam, tabancayla kalabalığın içerisinde eşi Elif Saydam'a iki el ateş etti.

ELİ VE BAŞINA İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan kurşunlar eline ve başına isabet eden Elif Saydam ağır yaralandı. Yaralı kadın yakınları tarafından hastaneye  kaldırıldı. Tedaviye alınan Elif Saydam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

TAKSİDE YAKALANDI

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar’ın yönettiği operasyonda, ekipler Saydam’ın saklandığı değerlendirilen adreslerde arama yaptı, şehir giriş çıkışlarında trafik tek şeride düşürerek taksileri kontrol edildi. Şafak Saydam, içinde bulunduğu takside yakalanarak gözaltına alındı. 

Kaynak: DHA

# Kadın

19 Şub 2024 - 17:40 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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