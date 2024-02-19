Sıfır araba aldı hayatı karardı: Üretici hatasını kabul etmedi

İkamet ettiği memleketinde İstanbul'a giderek Opel Corsa GS model 2024 model bir hatchback satın alan adam neye uğradığını şaşırdı. Arabasını showroomdan sıfır olarak alan adamın başına gelmeyen kalmadı.

EKSPERTİZ PARÇALARIN HATALI MONTAJLANDIĞINI BELİRLEDİ

Zavallı adam memleketine geri döndüğünde kaportadaki çiziklerden dolayı önce Opel yetkili servisine, daha sonra da Oto Ekspertiz’e gitti. Burada aracı inceleyen uzmanlar, vidalı bütün parçalarda montaj hatası olduğunu tespit etti.

BÜYÜK DEĞER KAYBI OLUŞTU

Kurumsal Oto Ekspertiz Bayii, yapılan detaylı incelmelerde ise aracın kapı, bagaj kısmı ve stop farı kısımlarında çizgi hatları ile montaj hatasından dolayı uyuşmazlık olduğunu araç sahibine bildirdi. Aracında mevcut sorunların sök-tak yapılarak giderilebileceğini söyleyen ekspertiz, otomobilde 100 bin TL’ye yakın bir değer kaybının oluşacağının altını çizdi.

ARABA ALACAKSANIZ SIFIR OLSA BİLE EKSPERTİZE GÖTÜRÜN

Çıkan hata ve sorunlardan dolayı şaşkına dönen talihsiz araç sahibi, Opel Türkiye’yle iletişime geçerek araç değişimi veya sorunların giderilip değer kaybını talep etti. Yetkililerden, hataları kabul etmesine rağmen aracı değiştirme veya değer kaybı ödenme işlemlerinin yapılmayacağını duyan mağdur ikinci bir şok daha geçirdi. Birikim yaparak aldığı aracın hatalı çıkması nedeniyle Opel Türkiye ve gerekli yerlere adli işlem başlatan zavallı adam, bu süreçte aracın daha çok bozulmaması için garajda sakladığını belirtti. Birikim yaparak aldığı araca adli işlemden dolayı bayiden aldığı aracı kullanamayan vatandaş, mağduriyetinin giderilmesi isterken, araç alacak olanlara ise eksper yaptırmayı önerdi.