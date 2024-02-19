Ünlü model bakışlara aldırmadan plajda kıyafetini değiştirdi

2014-2015 yılında Maxim dergisi tarafından düzenlenen seçimde dünyanın en seksi 100 kadınından biri seçilen model Emily Ratajkowski son dönemde özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmesini başarıyor. Eşi tarafından aldatılarak boşanan ünlü modelin adı pek çok isimle anılsa da "Bir daha evlenebileceğimi sanmıyorum. İyileşme sürecinin bu dönemi geçtiği için minnettarım" demişti.

TÜM PLAJIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Olaylı isim Emily Ratajkowski hafta sonu Miami'de bir plajda güneşe doydu. Sosyal medya hesabında cesur pozlar paylaşan 32 yaşındaki model, plajda elbisesini çıkardığı sırada tüm plajın dikkatini çekti.

Kaynak: Haber Merkezi