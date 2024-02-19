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Eros'u tekmeleyerek öldürmüştü; tutuklanması için rekor imza toplandı

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İstanbul Başakşehir'de asansör içerisinde 'Eros' isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ın tutuklanması için 'change.org.tr' üzerinden başlatılan kampanyada, 250 bine yakın imza toplandı.

Eros'u tekmeleyerek öldürmüştü; tutuklanması için rekor imza toplandı mask
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yılbaşı gecesi asansörde Eros adlı kediyi tekmeleyip öldüren İbrahim Keloğlan, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra hükmün açıklanması ertelenip serbest bırakıldı. Duruma yönelik tepkiler yurt geneline yayıldı. İstanbul dışında Antalya, Ankara, İzmir ve Hatay gibi illerde de hayvansever dernekleri tarafından eylemler düzenlendi.

250 BİN İMZA TOPLANDI

Hayvanseverler tarafından dünyaca yaygın imza kampanyası platformu 'change.org.tr' üzerinden de #ibrahimkeloğlantutuklansın #KediKatili etiketleri ve başlığıyla imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın açıklamasında, “İstanbul'da oturduğu sitenin asansörüne giren bir kediyi altı dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan, bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, iyi hal indirimi yaparak cezayı bir yıl üç aya düşürdü. Bu kararı yok hükmünde sayıyor ve bu yanlıştan dönülmesini talep ediyoruz. Bunun iyi hali olamaz, olmamalı. Hayvanlara yönelik işlenen her türlü suç ve suistimale karşı caydırıcı cezalar uygulanmalıdır" ifadeleri yer aldı. Kampanya kapsamında Keloğlan'ın tutuklanması için imza atanların sayısı kısa sürede 250 bine yaklaştı. 

Eros'u tekmeleyerek öldürmüştü; tutuklanması için rekor imza toplandı

Kaynak: DHA

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19 Şub 2024 - 16:53 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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