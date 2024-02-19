Feci olay! Manavgat'ta iki çocuk annesi öldürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 çocuk annesi Banu Uzun (40), evinde tabanca ile vurularak öldürüldü. Uzun'un 2 yıl önce boşandığı E.A., cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Kavaklı Mahallesi'nde 2 çocuk annesi Banu Uzun, 2 sene önce ikinci eşi E.A.'dan ayrılarak bir apartmanın zemin katında yaşamaya başladı. Bugün saat 13.00 sıralarında silah sesinin duyulması üzerine komşuların ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, 5 yıldızlı bir otelde kat görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Banu Uzun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemede Uzun'un boynundan tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Uzun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, cinayet şüphelisi E.A.'yı olayda kullandığı tabancayla sokakta yürürken yakaladı. E.A. ile Banu Uzun'un 2 yıl önce boşandığı öğrenildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.