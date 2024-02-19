Kısmetse Olur Cansel son model araba aldı! "Mal varlıkları araştırılsın" tepkisi geldi

Kısmetse Olur programının sevilen yarışmacılarından biri olan Cansel Ayanoğlu, sadece programdaki performansıyla değil, özel hayatındaki lüks yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Genç yaşına rağmen hızla artan sosyal medya takipçi sayısıyla adından sıkça söz ettiren Cansel, son olarak satın aldığı yeni bir araçla gündeme oturdu.

Sosyal medya hesaplarından "Yeni arabamı aldım" notuyla paylaştığı görüntülerle dikkatleri üzerine çeken Cansel, lüks bir Mercedes marka araç sahibi olduğunu duyurdu. Ancak, bu paylaşımın ardından vatandaşlardan bazıları, Cansel'in bu lüks yaşamı nasıl finanse ettiğini sorgulamaya başladı.

"MAL VARLIĞI ARAŞTIRILSIN"

Henüz 25 yaşında olan ve mesleğini estetisyen olarak tanımlayan Cansel'in, sosyal medya fenomeni olarak yükseldikten sonra lüks bir yaşam sürmeye başladığı gözlemleniyor. Özellikle 3 milyon TL'den 7 milyon TL'ye kadar çıkan bir fiyat aralığıyla satılan Mercedes marka aracın Cansel tarafından satın alınması, vatandaşlar arasında farklı yorumlara neden oldu.

Sosyal medya platformlarında Cansel'in paylaştığı video altında binlerce kişi, genç fenomenin mal varlığı ve gelir kaynakları hakkında sorular sormaya başladı. Kimi vatandaşlar, Cansel'in bu kadar yüksek meblağlara nasıl ulaştığını merak ederken, bazıları ise resmi kurumların mal varlığını araştırmasını talep etti.

Kaynak: KARAR