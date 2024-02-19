Liseli genç ısınmak isterken canından oldu

Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ali Mert Ayöz'a ulaşamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Ali Mert Ayöz'ün dedesine ait evde olduğunu belirleyen ekipler, girdikleri evde genci hareketsiz yatarken buldu.
SOBADAN ACI KAYIP
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayöz'ün öldüğü belirlendi. Ayöz'ün yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ayöz'ün cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.