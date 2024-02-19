- Asayiş

Liseli genç ısınmak isterken canından oldu

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen lise öğrencisi Ali Mert Ayöz (17), yaşamını yitirdi.

Liseli genç ısınmak isterken canından oldu mask
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Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ali Mert Ayöz'a ulaşamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Ali Mert Ayöz'ün dedesine ait evde olduğunu belirleyen ekipler, girdikleri evde genci hareketsiz yatarken buldu.

SOBADAN ACI KAYIP

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayöz'ün öldüğü belirlendi. Ayöz'ün yaktığı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ayöz'ün cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# ilgili, Jandarma, Gelen

19 Şub 2024 - 16:36 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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