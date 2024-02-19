19 Şub 2024 - 16:34- Gündem G:

3 yaşındaki çocuğuna kötü muamele yapan sözde 'anne' gözaltında

ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin'de iddiaya göre 3 yaşındaki kız çocuğuna annesi içki içirip şiddet uyguladı. Başsavcılık harekete geçti.

3 yaşındaki çocuğuna kötü muamele yapan sözde 'anne' gözaltında mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Mersin'de 3 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunduğu öne sürülen anne gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine soruşturma başlattı.

Kimliği tespit edilen anne Ç.M.Ö, polis ekiplerince " aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "yaralama" suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelinin 3 yaşındaki kızı ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşa yerleştirildi.

Kaynak: AA

# Anne, çocuğa kötü muamele, gözaltı, mersin, savcılık, Soruşturma, Polis, aile

19 Şub 2024 - 16:34 AA Mersin- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Facianın yaşandığı madende ikinci büyük risk! mask
Facianın yaşandığı madende ikinci büyük risk!
Bu görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Ezan okunurken gelen sesler böyle kaydedildi mask
Bu görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Ezan okunurken gelen sesler böyle kaydedildi
Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor... Hatay, Amasya, Bitlis, Van... mask
Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor... Hatay, Amasya, Bitlis, Van...
Alanyalı hayvanseverler "Eros" için adalet istedi mask
Alanyalı hayvanseverler "Eros" için adalet istedi
Alanya'ya uyarı: Salı günü etkisi altına alacak mask
Alanya'ya uyarı: Salı günü etkisi altına alacak
Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı mask
Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 89. yıl dönümü törenle kutlandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber