3 yaşındaki çocuğuna kötü muamele yapan sözde 'anne' gözaltında

Mersin'de 3 yaşındaki kızına kötü muamelede bulunduğu öne sürülen anne gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kadının çocuğuna içki içirdiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine soruşturma başlattı.
Kimliği tespit edilen anne Ç.M.Ö, polis ekiplerince " aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" ve "yaralama" suçlarından gözaltına alındı.
Şüphelinin 3 yaşındaki kızı ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşa yerleştirildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.