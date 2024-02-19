Alanya'da iki motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

Alanya Kaza Karakocalı Mahallesi'nde meydana geldi, M.K. yönetimindeki 07 BAE yönetiminde ki motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan A.S.’nin (26) 07 APP 066 plakalı motosikletine arkadan çarptı. Kazada yaralanan M.K., ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Alkol testi sonuçları negatif çıkan sürücüler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.