19 Şub 2024 - 16:29- Gündem G:

Alanya'da iki motosiklet çarpıştı! 1 yaralı

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Alanya’da bir motosiklet önündeki motosiklete çarptı. Kazada kadın motosiklet sürücüsü M.K. (29) yaralandı. M.K.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Alanya'da iki motosiklet çarpıştı! 1 yaralı mask
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Alanya Kaza Karakocalı Mahallesi'nde meydana geldi, M.K. yönetimindeki 07 BAE yönetiminde ki motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan A.S.’nin (26) 07 APP 066 plakalı motosikletine arkadan çarptı. Kazada yaralanan M.K., ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Alkol testi sonuçları negatif çıkan sürücüler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

# Alanya, Motosiklet, kaza, eğitim

19 Şub 2024 - 16:29 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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