Alanya Kaza Karakocalı Mahallesi'nde meydana geldi, M.K. yönetimindeki 07 BAE yönetiminde ki motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan A.S.’nin (26) 07 APP 066 plakalı motosikletine arkadan çarptı. Kazada yaralanan M.K., ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Alkol testi sonuçları negatif çıkan sürücüler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
19 Şub 2024 - 16:29- Gündem Güncelleme:
Alanya'da iki motosiklet çarpıştı! 1 yaralı
Alanya’da bir motosiklet önündeki motosiklete çarptı. Kazada kadın motosiklet sürücüsü M.K. (29) yaralandı. M.K.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.