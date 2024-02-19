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Survivor'da sular durulmuyor: Seda ve Sahra kavgasına kocası da girdi! Ogeday'dan kıskanmış

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Sahra Işık ve Seda Aktuğlu arasında sular durulmuyor. Seda'nın İdris Aybirdi'nin küfür dolu mesajlarını ifşa etmesi gündemdeydi. Eşini Ogeday'dan kıskanan Aybirdi yaşananlara ateş püskürdü.

Survivor'da sular durulmuyor: Seda ve Sahra kavgasına kocası da girdi! Ogeday'dan kıskanmış mask
Survivor'da sular durulmuyor: Seda ve Sahra kavgasına kocası da girdi! Ogeday'dan kıskanmış
Survivor'da sular durulmuyor: Seda ve Sahra kavgasına kocası da girdi! Ogeday'dan kıskanmış
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Seda Aktuğlu'nun Sahra'nın eşi İdris Aybirdi'nin mesajlarını ifşa etmesi gündeme bomba gibi düştü. Mesajlarda sert ve küfürlü ifadeler dikkat çekti.

Aybirdi'nin eşi Sahra Işık ve Ogeday'ı kıskanması ve sinirlerine hakim olamayarak eşine dair çirkin ifadeler kullanması ağızları açık bıraktı. Yaşananlardan sonra İdris Aybirdi patladı.

Eşiyle boşanmanın eşiğinden dönen İdris Aybirdi açıklamasında "Seda Aktuğlu beni telefonla arayıp sevgili eşim Sahra hakkında ağza alınmayacak ithamlarda bulundu. Sabahtan akşama kadar Sahra'yı kötüledi. Yetmedi boşandığında sana şahit olacağım İdris senin yanındayım diyen birisi. Yetmedi Ogeday'ın Sahra'ya çok yakın davrandığını söyledi ben de anlık kıskançlıkla kendisine mesajlar yolladım" dedi.

Çift Seda'ya dava açacaklarının da mesajını verdi.

# hakim

19 Şub 2024 - 16:22 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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