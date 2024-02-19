Korkunç kaza! Tankerin karıştığı zincirleme kazada can pazarı

Mardin'in Midyat ilçesi kırsal Yayvantepe Mahallesi yakınında meydana geldi cip, tanker ve yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardaki Münir İ.,(53) Halil B. (65), Cemil S. (65), M. Nuri B. (54), Halise B. (51), Sevda B. (20), Yakup S. (5) ve Yusuf S. (4) yaralandı.

8 KİŞİ YARALANDI

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahelesinin ardından yaralılar hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Münir İ. ile Halil B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA