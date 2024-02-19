TFF, VAR kayıtlarını açıklayacağı saati duyurdu

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF), konuyla ilgili bugün bir bilgilendirme yaptı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig’in 26. Haftasının SAHADA İNCELEME yapılan VAR KAYITLARI 20 Şubat Salı günü ( yarın) saat 20.00’de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'de 26. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasının ardından sona erecek.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.