TFF, VAR kayıtlarını açıklayacağı saati duyurdu

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF), konuyla ilgili bugün bir bilgilendirme yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig’in 26. Haftasının SAHADA İNCELEME yapılan VAR KAYITLARI 20 Şubat Salı günü ( yarın) saat 20.00’de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasının ardından sona erecek.

Kaynak: AA