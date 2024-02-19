19 Şub 2024 - 16:13- Spor G:

TFF, VAR kayıtlarını açıklayacağı saati duyurdu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR kayıtlarının ne zaman açıklanacağını kamuoyuna duyurdu.

TFF, VAR kayıtlarını açıklayacağı saati duyurdu mask
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Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağı kamuoyuna duyurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF), konuyla ilgili bugün bir bilgilendirme yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; TFF'den yapılan açıklamada "Süper Lig’in 26. Haftasının SAHADA İNCELEME yapılan VAR KAYITLARI 20 Şubat Salı günü ( yarın) saat 20.00’de TFF YouTube kanalından yayınlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı bu akşam oynanacak Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasının ardından sona erecek.

Kaynak: AA

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19 Şub 2024 - 16:13 - Spor

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