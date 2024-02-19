19 Şub 2024 - 16:08- Gündem G:

Feyza Altun gözaltında!

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Avukat Feyza Altun, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan gözaltına alındı.

Feyza Altun gözaltında! mask
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Avukat Feyza Altun evindeki aramanın ardından gözaltına alındı. Altun sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Avukat Feyza Altun, dün sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesajı yazdı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un, Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun gözatına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü.

Altun sağlık kontrolünde, " Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" dedi . Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: KARAR

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19 Şub 2024 - 16:08 - Gündem

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