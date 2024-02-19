19 Şub 2024 - 15:58- Gündem G:

Alanya Tosmur yürüyüş yolu çöplere teslim

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Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde bulunan ve birçok vatandaşın dinlenmek için tercih ettiği yürüyüş yolunun çöplerle dolu hali dikkat çekti. Çardakların tahrip olmuş ve bakımsız hali ise vatandaşlar için tehlike oluşturuyor

Alanya Tosmur yürüyüş yolu çöplere teslim mask
Alanya Tosmur yürüyüş yolu çöplere teslim
Alanya Tosmur yürüyüş yolu çöplere teslim
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DİM TV ekibi sokağın nabzını tutmaya ve vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Alanya Tosmur Mahallesi Yürüyüş Yolu, bölge halkının dinlenmek ve keyifli vakit geçirmek için sık sık tercih ettiği bir sosyal alan. Dim Çayı'nın bitiş kısmının hemen yanında yer alan parkın çöplerle kaplı hali görenlerin tepkisini çekti.Halkın vakit geçirmek için oturduğu çardakların çatısının yıkılmış ve tahrip olmuş hali ise tehlike arz ediyor. Alanya'ya yakışmayan bu görüntüler vatandaşı rahatsız ediyor. Vatandaşlar yetkili isimlerin bir an önce gereken çalışmayı yapmasını bekliyor.(Gülser YİĞİT)

# Alanya, Tosmur, cop, Sosyal, Yer

19 Şub 2024 - 15:58 - Gündem

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