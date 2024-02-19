Alanya'da ipek böcekçiliği projesinin ödüllü hikayesi

Alanya'da birçok kişiye istihdam sağlayan ipek dokuma ve ipek böcekçiliği, 1990-2000 yılları arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) kurucu üyesi Mehmet Hacıkadiroğlu ve Başkan Nilgün Özcan'ın hazırlamış olduğu ödüllü bir proje ile başladı. Projede büyük katkıları olan Yazar Filiz Durak Elibol, projenin başlangıcını ve tüm hakiyesini şu şekilde anlattı:

'BİRÇOK KİŞİNİN EMEKLİLİK HAYALİ BU PROJE İLE GERÇEK OLDU'

ÇYDD Başkanı Sayın Nilgün Özcan başkanlığında, ikinci başkan olarak Mehmet Hacıkadiroğlu'nun öncülüğünde Alanya'da ipek böcekçiliği ile ilgili bir proje yazıldı. Proje Türkiye'de birincilik ödülüne layık görülerek dönemin 57. hükumeti tarafından 25 bin TL destek ödemesi almaya hak kazandı. Sapadere Mahallesi'nde dut fidesi bağışı ile başlayan ve sonrasında kurulan tesis ile devam eden ve bölgede bir çok kadın ve genç kızın üretime katılarak gelir elde etmesine vesile olundu. Bu sayede bir çok kadın emeklilik hayalini bu dönemde başladıkları ipek böcekçiliği sayesinde hak kazanmıştır.

Dönemin ALTSO Başkanı rahmetli Müstakbel Dim zamanında İpekçilik İl Milli Komitesi Alanya'da yapılmış. Komite başkanı Meftune Eminoğlu tarafından "İpekçilikte ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulması, ÇYDD ve Mehmet Hacıkadiroğlu önderliğinde geliştirilen ve yürütülen projenin sürdürülmesine bağlıdır." şeklinde resmi kayıtlara da geçirildi. Ve Alanya'da ipekböcekçiliği ile yürütülen bu proje büyük bir başarı öyküsü olarak makaleler ve dergilerde yer buldu.

'ALANYA'DA İPEKEVİ KURULDU'

Fakat ne yazık ki zaman içinde Sapadere bölgesinin kırsalda kalması, ekonomik şartlar sonucu genç neslin şehre göç etmesi bu bölgedeki ipekböcekçiliği ve ipek dokuma faaliyetleri unutulmaya yüz tutmuştur.

Konu 2019 yılında bölgeye fide dağıtımı için gelen Antalya Büyükşehir çalışanları Başkan Muhittin Böcek ile paylaşıldı ve sonucunda taşımalı eğitim sebebiyle 8 yıl önce kapanan bölgenin tarihi ilkokulu tahsisi alınarak restore edildi ve bugün belkide ülkemizde örnek olacak bir ipekevi kuruldu. İpekevi kente göçün önlenmesi, kültürel değerlerin yaşatılması ve bölge halkı için ciddi gelir kaynağı yaratılması adına hizmete geçirilmektedir. Bölgeye ve İpekböcekçiliği ve ipek dokumasının yeniden hayata geçirmek üzere harcanan ciddi emek ve bütçe için Muhittin Böcek ve tüm ekibi de teşekkürü hak etmektedir.

Başarı öyküsünü başlatan başta ÇYDD ve Mehmet Hacıkadiroğlu olmak üzere devamı için katkıda bulunan herkese teşekkür etmek gerekir.(Gülser YİĞİT)