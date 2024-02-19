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Alanya’da Şubat ayında deniz keyfi

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Alanya’da hava sıcaklığının 16 derece olmasını fırsat bilenler soluğu Alanya’nın dünyaca ünlü mavi bayraklı Kleopatra Plajı’nda aldılar

Alanya’da Şubat ayında deniz keyfi mask
Alanya’da Şubat ayında deniz keyfi
Alanya’da Şubat ayında deniz keyfi
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GEÇEN hafta şiddetli yağışın hakim olduğu Alanya’da, yeni haftaya yazdan kalma bir günle başladı. Deniz suyu sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı Alanya’da, plaja gelen kişiler de yüzmeyi tercih etti. Yanı sıra plaja aileleri ve arkadaşlarıyla gelenler güneşi tadını çıkardı. Çocuklar da kumlarda oynayarak vakit geçirdiler. Ankara’da yaşayan ve tatil için Alanya’yı tercih eden İngiltere vatandaşı Hisham Fayed, “Alanya’da hava çok güzel. İngiltere’den geldim. Oraya göre Alanya çok sıcak. Ailecek Alanya’yı çok beğendik. Aynı zamanda deniz de çok sıcak. Bu mevsim de yüzmek güzel” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

Alanya’da Şubat ayında deniz keyfi

Alanya’da Şubat ayında deniz keyfi

Alanya’da Şubat ayında deniz keyfi

Alanya’da Şubat ayında deniz keyfi

# Gelen, Hava, hakim, Alanya, ankara

19 Şub 2024 - 15:53 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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