Edinilen bilgiye göre olay Avsallar Mahallesi’nde Cumartesi günü akşam sularında yaşandı.

İddiaya göre S.T., evinde bulunan 14 adet enfeksiyon hapını içerek hayatına son vermeye teşebbüs etti.

Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hızla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.