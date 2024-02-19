Edinilen bilgiye göre olay Avsallar Mahallesi’nde Cumartesi günü akşam sularında yaşandı.
İddiaya göre S.T., evinde bulunan 14 adet enfeksiyon hapını içerek hayatına son vermeye teşebbüs etti.
Olayın hemen ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından hızla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan S.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğünü bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.