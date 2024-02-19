Türkiye kar ve sağanak ile boğuşurken, Alanya’da Şubat ayında deniz keyfi

GEÇEN hafta şiddetli yağışın hakim olduğu Alanya’da, yeni haftaya yazdan kalma bir günle başladı. Deniz suyu sıcaklığının 17 dereceye ulaştığı Alanya’da, plaja gelen kişiler de yüzmeyi tercih etti. Yanı sıra plaja aileleri ve arkadaşlarıyla gelenler güneşi tadını çıkardı.
Çocuklar da kumlarda oynayarak vakit geçirdiler. Ankara’da yaşayan ve tatil için Alanya’yı tercih eden İngiltere vatandaşı Hisham Fayed, “Alanya’da hava çok güzel. İngiltere’den geldim. Oraya göre Alanya çok sıcak. Ailecek Alanya’yı çok beğendik. Aynı zamanda deniz de çok sıcak. Bu mevsim de yüzmek güzel” diye konuştu.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.