Flaş gelişme! Passolig kalkıyor mu?

Passolig uygulaması ile beraber taraftarlar tuttukları takımın maçlarının biletlerini internet üzerinden satın alabiliyor. Passolig kart ücretleri kulüplere bağlı olarak değişkenlik gösterirken ayrıca kullanıcılardan e-bilet sistemi yıllık kullanım bedeli alınıyor. Uzun süredir kulüplerin gündemine olan Passolig ile ilgili olarak Kulüpler Birliği ilk somut adımı attı. Kulüpler, elektronik bilet satış organizasyonu için firmalarla anlaşma yapabilecek. Passolig uygulamasını kullanan taraftarlar ise maç giriş işlemlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını araştırıyor. Peki Passolig kaldırılıyor mu? İşte, Kulüpler Birliği’nin yeni aldığı kararın detayları…

PASSOLİG KALKIYOR MU?

Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklamada, kulüplerin önümüzdeki dönemde elektronik bilet satışı için farklı organizasyonlarla görüşebileceği vurgulandı.

Bu uygulama 2023- 2024 sezonunda hayata geçirilmeyecek. Passolig kart sahipleri sezon sonuna kadar bakiyelerini kullanmaya devam edebilecek.

Kulüpler anlaşma sağlaması durumunda önümüzdeki sezonlarda Passolig veya diğer organizasyonlar üzerinden satış yapabilecek.

“GÖRÜŞME KARARI ALINMIŞTIR”

Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklamada 6222 sayılı kanunda elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamaların kulüpler tarafından gerçekleştirildiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."