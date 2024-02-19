19 Şub 2024 - 14:56- Ekonomi G:

Antalya ve Alanya'da ev sahipleri ve kiracılara flaş uyarı: Tebligatlar kapılara asılmaya başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya ve Antalya'da da ev sahibi ve kiracılar arasında resmi olmayan anlaşmalar halen devam ediyor. Buna mukabil gelişen vergi kaçaklarının önüne geçmek isteyen maliye yetkilileri yeni döneme dair bilgilendirme tebliğatlarını ev sahibi ve kiracılara göndermeye başladı.

Antalya ve Alanya'da ev sahipleri ve kiracılara flaş uyarı: Tebligatlar kapılara asılmaya başladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Tüm Türkiye'de hayata geçirilen yeni sistemle Ev sahibi ve kiracıların kendi aralarında yaptıkları gayrı resmi kira sözleşmelerinden doğan vergi kayıplarının önüne geçmek isteyen maliye yetkilileri harekete geçti.

KİRA GELİRLERİ KAYIT ALTINA ALINACAK

Kira geliri potansiyeli olan konutlara sıkı takip başladı. Kira geliri potansiyeli olan konutlara Hazine Bakanlığı tebligatlar gönderiyor. Tebligat alan kiracının vergi dairesine başvurarak gerekli bilgileri vermesi ve elektronik ortama aktarması gerekiyor. Yapılan kontroller sonucunda beyannamelerinde uyumsuzluk olan veya hiç beyanname vermeyen mükelleflere yasal işlem uygulanacak.

KİRACILARA ÇEŞİTLİ SORULAR SORULUYOR

Antalya ve Alanya'da da kapılara gönderilmeye başlayan tebliğat zarflarında kiracılara çeşitli sorular soruluyor:

BEYANNAMENİZİ ZAMANINDA VERİN

Uzmanlar vergilerin devlet gelirleri için önemli olduğunu ve kirada konutu bulunan mülk sahiplerinin herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için kira gelir vergisi beyannamesini zamanında vermesi gerektiğini vurguladı.

EMEKLİLERE MUAFİYET YOK

Emeklilerin bazı konularda vergi muafiyeti olduğunu hatırlatan uzmanlar, kira gelir vergisi beyannamesi için muafiyet olmadığını ve emeklilerin de bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

# türkiye, Antalya, alanya'da, Alanya, Devlet, vergi

19 Şub 2024 - 14:56 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

SSK ve BAĞKUR emeklisine maaşına ek bugün ve yarın 6.000 TL daha ödeme yapılacak mask
SSK ve BAĞKUR emeklisine maaşına ek bugün ve yarın 6.000 TL daha ödeme yapılacak
Kiracı ile ev sahibi arasında yeni dönem başlıyor: Tebligat gelirse şaşırmayın! mask
Kiracı ile ev sahibi arasında yeni dönem başlıyor: Tebligat gelirse şaşırmayın!
Devletten bir müjde daha: Başvuran herkese 720 TL destek sağlanacak! İşte şartlar... mask
Devletten bir müjde daha: Başvuran herkese 720 TL destek sağlanacak! İşte şartlar...
Ekonomik kriz tırmanıyor: Ünlü isimden tepki çeken çözüm senaryoları... mask
Ekonomik kriz tırmanıyor: Ünlü isimden tepki çeken çözüm senaryoları...
Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme: Artık kullanıma açıldı! mask
Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme: Artık kullanıma açıldı!
TOKİ Alanya’da arsa satacak mask
TOKİ Alanya’da arsa satacak
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber