Antalya ve Alanya'da ev sahipleri ve kiracılara flaş uyarı: Tebligatlar kapılara asılmaya başladı

Tüm Türkiye'de hayata geçirilen yeni sistemle Ev sahibi ve kiracıların kendi aralarında yaptıkları gayrı resmi kira sözleşmelerinden doğan vergi kayıplarının önüne geçmek isteyen maliye yetkilileri harekete geçti.
KİRA GELİRLERİ KAYIT ALTINA ALINACAK
Kira geliri potansiyeli olan konutlara sıkı takip başladı. Kira geliri potansiyeli olan konutlara Hazine Bakanlığı tebligatlar gönderiyor. Tebligat alan kiracının vergi dairesine başvurarak gerekli bilgileri vermesi ve elektronik ortama aktarması gerekiyor. Yapılan kontroller sonucunda beyannamelerinde uyumsuzluk olan veya hiç beyanname vermeyen mükelleflere yasal işlem uygulanacak.
KİRACILARA ÇEŞİTLİ SORULAR SORULUYOR
Antalya ve Alanya'da da kapılara gönderilmeye başlayan tebliğat zarflarında kiracılara çeşitli sorular soruluyor:
BEYANNAMENİZİ ZAMANINDA VERİN
Uzmanlar vergilerin devlet gelirleri için önemli olduğunu ve kirada konutu bulunan mülk sahiplerinin herhangi bir cezai işlemle karşılaşmamak için kira gelir vergisi beyannamesini zamanında vermesi gerektiğini vurguladı.
EMEKLİLERE MUAFİYET YOK
Emeklilerin bazı konularda vergi muafiyeti olduğunu hatırlatan uzmanlar, kira gelir vergisi beyannamesi için muafiyet olmadığını ve emeklilerin de bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.