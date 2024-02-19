Survivor'da 'Lohusa kadın' tartışması büyüyor: Acun sırf rating için iğrençliklere çanak tutuyor

Survivor All Star'da rekabet kızıştıkça tahammül azalıyor. Survivor son bölümde yaşanan gerilim tansiyonu iyice yükseltti.

Survivor All Star'da gergin ve eleştirel tavırları ile dikkat çeken Pınar bu kez Sema ile gerilim yaşadı.

Daha önce Aleyna'ya da ağır sözler sarf eden Pınar'ın Sema'ya "Teyze, lohusa yatağından çıkıp gelmişsin" demesi herkesi kızdırdı.

Sıkı bir Survivor izleyici olan Demet Akalın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pınar'a tepki gösterdi.

"KENDİNE GEL PINAR HANIM"

Akalın, paylaşımında şunları ifade etti:



"Kızım ne ayıp bir şey bu 'lohusa kadın gibi gelmişsin' diyorsun. Nefret ettim şuan senden kenarda oturuyorsun seni de gördük iki çember atamadın kendine gel Pınar Hanım."

Demet Akalın arada Aleyna'yı da unutmadı. Bir takipçisinin "Aleyna haklıymış" yorumuna "O ne yapsa haklı olamaz" yanıtını verdi.