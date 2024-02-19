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Ekmeğe yeni zam yolda

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Enflasyon, buğday fiyatı, üretim maliyetlerindeki artış ekmek fiyatlarına da yansıyor. 10 TL olan ekmeğe yeni zam yeniden gündemde. TUSAF (Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu) Başkanı Haluk Tezcan, dar gelirli vatandaşlarda ekmek tüketiminin çok yüksek olduğuna dikkat çekti ve alım güçlerinin düşeceğini belirterek "Makul bir fiyat olmalı" dedi.

Ekmeğe yeni zam yolda mask
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi. Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahmini yıl ortasına doğru yüzde 70-75 bandına çıktıktan sonra 2024 yılını yüzde 36 seviyesinde tamamlayacağı yönünde. Enflasyonun artması zamları da beraberinde getiriyor. Ekmeğe yeni bir zam yolda. TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, unun dar gelirlilerin temel maddesi olduğunu ve ekmek fiyatlarındaki artışın vatandaşları kötü etkileyeceğini belirterek 9,5-10 TL bandının dengeli bir fiyat seviye olduğunu söyledi. Tezcan, buğday bu fiyatın üzerine çıkmaması gerektiğini de belirtti.

TUSAF Başkanı Tezcan global tarım, gıda ve enerji konulu uluslararası kongrede açıklamalar yaptı.

'MAKUL BİR FİYAT OLMALI'

Sözcü’de yer alan habere göre Tezcan, un üreticilerinin ekmek fiyatlarının artmasını önleyecek politikalara destek vererek enflasyonla mücadeleye büyük katkı sağladığını söyledi.

Tezcan, buğday alım fiyatlarının ne olması gerektiğiyle ilgili soruya, “Buğday 8.5 lira olarak açıklanmıştı. Şu anda 9 lira 35 kuruşla olması gereken fiyatta. Bunun üzerine ilave bir artış olmaması gerektiğini düşünüyorum. 9.5-10 liralar dengeli fiyat seviyesidir. Buğdayı 9.5-10 liranın üzerine çıkaracak her zam ekmek fiyatlarına zam olarak yansıyacaktır. Gelir durumu düşük olan kesim un tüketimi çok yüksek. Makul bir fiyat olmazsa bu kesim zorlanır” cevabını verdi.

Buğday ton fiyatının dünyada 220 dolar, Türkiye’de ise 320 dolara çıktığını söyleyen Tezcan, alım fiyatlarının artırılması yerine çiftçinin devlet tarafından desteklenmesi tavsiyesinde bulundu.

UN TÜKETİMİ AZALDI

TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, ilginç bir veriyi de paylaşarak genç neslin zayıf kalmak için un tüketimini azalttığını söyledi. Tezcan ayrıca Türkiye’nin un ihracatını engellemek için ABD ve Fransa gibi rakip ülkelerin sürekli zorluk çıkardığını da belirtti.

Öte yandan, un sanayicilerinin uyarıları ekmek fiyaltarında yakın zamanda zam olabileceğini gösteriyor. Dar gelirli kesimin ekmek fiyatlarındaki artıştan etkilenmemesi için ise iktidardan çözüm bekleniyor. Bu çözümlerin arasında ekmek fiyatlarına sübvansiyon yapılması veya dar gelirli kesimlere gıda yardımı yapılması yer alabilir.

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19 Şub 2024 - 11:54 - Gündem

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