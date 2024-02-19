Çalışanlara yılın en iyi haberi: Mesai saatleri değiştiriliyor

Avrupa standartlarına göre ülkemizde çok uzun olan mesai saatlerinde yeni düzenleme yolda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz aylarda çalışma saatlerine yönelik düzenleme ile ilgili sinyalleri vermiş, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

MİLYONLARCA ÇALIŞANI HEYECANLANDIRAN GELİŞME

Bu açıklama sonrası milyonlarca çalışan mesai saatlerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyordu. İş kanunlarında, merkezinde çalışanların olacağı yeni değişiklikler için düğmeye basıldı. Böylece yapılması planlanan düzenleme ile haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi planlanıyor.

45 SAATTEN 40 SAATE İNDİRİLECEK

İş kanununda haftalık 45 saat olan çalışma saatinin 40 saate indirilmesi gündemde. Bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatleri de azaltılacak. Yeni düzenleme çalışan odaklı olacak.

KATSAYIDA DÜZENLEME GELİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, çalışan güçlendirilecek, dağınık mevzuat bir arada toplanacak. Fazla çalışma ücretlerine ilişkin katsayının bir yerde yüzde 50, bir başka yerde yüzde 25 olması gibi dağınıklıklar giderilecek.

BASIN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK VAR

Anayasa hükümleri dışında 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığı giderilecek. 2003 tarihli İş Kanunu, 1952 tarihli Basın İş Kanunu, 1967 tarihli Deniz İş Kanunu’nda değişiklikler yapılacak.



Türk İş Kanunu’nda haftalık çalışma saati 45 iken, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu’nda haftalık çalışma saatleri 48 saat. Basın İş Kanunu’na tabii olanlar işe iade davaları açabiliyor ancak Deniz İş Kanunu’na tabii olanların böyle bir hakkı bulunmuyor.



Farklı yasalarda yer alan düzenlemeler tek bir temel Türk İş Kanunu ile bütüncül bir yapıya kavuşturulacak. Düzenlemelerde yeni hak kategorileri geliştirilecek. Mevcut haklar korunacak.



Hükümet kaynakları, çalışan haklarının düzenlenip gelişmesinin işletmeleri de güçlendireceğini ifade ediyor.

HEM ÇALIŞAN HEM İŞLETME GÜÇLENECEK

Konu hakkında konuşan hükûmet kaynakları yapılan çalışmada merkeze çalışanın konulacağını, bu sayede işletmelerin de güçlenip gelişeceğini ifade ediyor. Hükûmet kaynakları “Çalışan güçlendirilirse işletme gelişir, işveren gelişir.



Çalışan güçlendirilmiyorsa, istediğiniz kadar yasal düzenleme yapın, işletmeyi değiştirin, ilerleme kaydedilmiyor. Yapılacak düzenlemelerde, çalışanların vasıflarının gelişmesine ilişkin yeni hükümler konulacak” dedi.



Muhalefet de haftalık çalışma saatinin 37,5 saate düşürülmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunmuştu.