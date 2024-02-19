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Son dakika - Akdeniz'de deprem meydana geldi! Çevre illerde hissedildi

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AFAD'ın verdiği bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Son dakika - Akdeniz'de deprem meydana geldi! Çevre illerde hissedildi mask
Son dakika - Akdeniz'de deprem meydana geldi! Çevre illerde hissedildi
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Türkiye  son dönemde adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken panik yaratan bir gelişme de Akdeniz'de yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Son dakika - Akdeniz'de deprem meydana geldi! Çevre illerde hissedildi

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19 Şub 2024 - 10:04 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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