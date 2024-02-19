Son dakika - Akdeniz'de deprem meydana geldi! Çevre illerde hissedildi

Türkiye son dönemde adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken panik yaratan bir gelişme de Akdeniz'de yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.