Son dakika - Akdeniz'de deprem meydana geldi! Çevre illerde hissedildi

Türkiye son dönemde adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken panik yaratan bir gelişme de Akdeniz'de yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.