SSK ve BAĞKUR emeklisine maaşına ek bugün ve yarın 6.000 TL daha ödeme yapılacak

Milyonlarca emekli, geçim sıkıntısıyla boğuşmaya devam ediyor. Yapılan yüzde 49.25’lik zam rağmen enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında güçlük çekiyorlar. Bu durum, emeklilerin bankaların sunduğu promosyon desteklerine olan ilgilerini artırıyor.

Denizbank’tan 6.000 TL Nakit Destek:

Denizbank, emekli maaşı alanlara yönelik büyük bir kampanya başlattı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ile EYT emeklileri de bu kampanyadan faydalanabilecekler. Kampanya kapsamında, 29 Şubat’a kadar yapılan başvurularla emeklilere 6.000 TL nakit para desteği sağlanacak.

Nakit Destek Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denizbank’tan emekli promosyonu almak oldukça kolay. Sadece Denizbank mobil uygulamasını indirerek ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapmak mümkün. Başvuru sonrası, promosyon ödemesi 3 iş günü içinde hesaba yatırılacak.

Başvurular 29 Şubat’a Kadar Devam Ediyor:

Denizbank’ın kampanyası için başvurular 29 Şubat tarihine kadar sürecek. Bu tarihe kadar başvuruda bulunan emekliler, sadece nakit destekle kalmayacak, aynı zamanda düşük faizli kredi ve faizsiz nakit avans gibi birçok ayrıcalıktan da faydalanabilecekler.

Emekliler için sunulan bu destekler, maddi açıdan rahatlamalarını sağlayacak önemli adımlar olarak öne çıkıyor. Bu fırsatı kaçırmamak için emeklilerin vakit kaybetmeden başvuru yapmaları önem taşıyor.