- Ekonomi

Sektörlerde çöküş hız kazanıyor: İşsizlikte dip dalga alarmı!

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Vatandaşlardan gelen talebin düşmesi ve bununla birlikte işçilik maliyetlerindeki artış birçok sektörü çıkmaza soktu. Şubat ayında hızlı bir şekilde artan işten çıkarmalar, alanında uzman kişilerin açıklamalarına göre; daha da hızlanabilir.

Sektörlerde çöküş hız kazanıyor: İşsizlikte dip dalga alarmı! mask
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Türkiye ekonomisinde işsizlik endişesi artıyor. Tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere emek yoğun sektörlerdeki istihdam kaybı, artan işçilik maliyetleri ve zayıf talep koşulları nedeniyle başka sektörlere de sıçradı. Otomotivden kimyaya, ihracatın bel kemiğini oluşturan sektörlerde işten çıkarmalar şubatta ivme kazandı. Sektör temsilcileri, gelecek dönemde uygulanacak ekonomi politikalarının iş piyasasını belirleyeceğine işaret ediyor.

İhracatta önemli bir yer tutan sektörlerde, TL bazlı maliyetlerin yükselmesi ve döviz kurlarının baskılanması, işçi çıkarmalarını kaçınılmaz hale getirdi. Çeşitli sektörlerden gelen işten çıkarma haberleri, reel sektörün karşı karşıya olduğu istihdam krizinin boyutunu gözler önüne seriyor. TOBB Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu, özellikle ihracat yoğun sektörlerin maliyet artışları karşısında zor durumda olduğunu belirtti.

İŞTEN ÇIKARMALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTABİLİR

Ekonomim'den Aysel Yücel ve Merve Yiğitcan'ın haberine göre; otomotiv tedarik sanayisinde de alarm zilleri çalıyor. İşçilik maliyetlerindeki artış ve sipariş kayıpları nedeniyle, tedarikçiler ayakta kalabilmek adına işçi çıkarmaya başladı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, işten çıkarmaların hızla artmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Hazır giyim ve tekstil sektöründe de durum pek parlak değil. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, sektördeki istihdam kaybının bu yıl da devam edeceğini belirtti. Fayat, seçim sonrası ekonomi politikalarının sektör için belirleyici olacağını vurguladı.

'İSTİHDAMDA AZALMAYA GİTMEK ZORUNDAYIZ'

Gemi inşa sektörü de istihdam kayıplarının eşiğinde. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizcilik Sektör Kurulu Başkanı Başaran Bayrak, yeni sipariş alamama sorunuyla karşı karşıya olduklarını ve tersanelerin yakında istihdam azaltmaya gitmek zorunda kalabileceğini dile getirdi.

Artan maliyetler, zayıf talep ve ihracat kayıpları, Türkiye ekonomisinde işsizlikte "dip dalga" korkusunu gündeme getiriyor. Sektör temsilcileri, istihdam piyasasını korumak ve gelecekte daha büyük bir işsizlik krizini önlemek adına, seçim sonrası uygulanacak ekonomi politikalarının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Kaynak: Ekonomim

# Yer, devam, türkiye, Gelen

19 Şub 2024 - 09:40 - Ekonomi

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