Bu görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Ezan okunurken gelen sesler böyle kaydedildi

İddiaya göre, İstanbul Bahçelievler'de Siyavuşpaşa'da bulunan bir mescidin megafonundan ezan okunurken bir anda tuhaf sesler duyuldu. O anları kaydeden mahalle sakini seslerin ne olduğuna anlam veremezken sosyal medyada görüntü infial yarattı. İstanbul'da Havadis'in yayınladığı ve DarkWeb Haber'in paylaştığı videonun altına sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Kullanıcılar önce tuhaf seslerin daha sonra çığlık sesine dönüştüğünü söylerken konuyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.
İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa'da mescitte bulunan bir megafondan ezan okunurken garip sesler geldi.
pic.twitter.com/qnZXd8Dmeh
— DarkWeb Haber (@Darkwebhaber) February 18, 2024
Kaynak: İstanbul'da Havadis
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.