19 Şub 2024 - 09:33- Gündem G:

Bu görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Ezan okunurken gelen sesler böyle kaydedildi

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İstanbul'da kayda alınan bir görüntü sosyal medyada infial yarattı

Bu görüntü Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Ezan okunurken gelen sesler böyle kaydedildi
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İddiaya göre, İstanbul Bahçelievler'de Siyavuşpaşa'da bulunan bir mescidin megafonundan ezan okunurken bir anda tuhaf sesler duyuldu. O anları kaydeden mahalle sakini seslerin ne olduğuna anlam veremezken sosyal medyada görüntü infial yarattı. İstanbul'da Havadis'in yayınladığı ve DarkWeb Haber'in paylaştığı videonun altına sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı. Kullanıcılar önce tuhaf seslerin daha sonra çığlık sesine dönüştüğünü söylerken konuyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Kaynak: İstanbul'da Havadis

# Sosyal, ilgili

19 Şub 2024 - 09:33 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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