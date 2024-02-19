Sektörde taksit alarmı! "Karar acilen alınmalı"

Baran, enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartlarına sınırlandırma getirilmesine ilişkin "Ticari kredi kartları bireysel kartlardan ayrı değerlendirilmeli' dedi.
Çekin yerini ticari kredi kartlarının aldığını ve firmalara vadeli finansman imkanı sağladığını belirten Baran "Ticari kredi kartları, ödeme zincirinden ve ticari hayatın devamında kritik önem taşıyor. Güvenilirliği sayesinde herkes tarafından kabul görüyor." dedi. İnşaat başta olmak üzere bazı sektörlerde taksit sayısının artması gerektiğini vurgulayan Baran, bu durumun üretime ve ticarete de olumlu yansıyacağını ifade etti.
DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÖZEL DEĞERLENDİRME YAPILMALI'
Deprem bölgesindeki inşaat malzemelerine talebin arttığını vurgulayan Baran inşaat malzemesi temin etmenin de güçleştiğini ifade ederek 'geriye tek çare kredi kartı kullanımı kalıyor" dedi.
Baran, deprem bölgesinde hayatın yeniden normalleşmesi için inşaat malzemeleri sektöründe ticari karta taksit uygulanmasının elzem olduğuna işaret etti.
Baran'ın bu çağrısı, firmaların finansman maliyetlerini düşürmesi ve ticari faaliyetlerini daha rahat sürdürebilmesi açısından önem taşıyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.