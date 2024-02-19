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Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor... Hatay, Amasya, Bitlis, Van...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor... Hatay, Amasya, Bitlis, Van... mask
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Buna göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay, Osmaniye ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Ardahan, Bitlis, Hakkari çevreleri, Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunun karla karışık yağmur ve bu illerin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

# Yer, sağanak, yağmur

19 Şub 2024 - 08:35 - Gündem

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