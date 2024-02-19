- Asayiş

Antalya'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta can verdi

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Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaş'ın Bezirgan Mahallesi'nden Kalkan Mahallesi istikametine giden Yusuf Kösekaya'nın (58) kullandığı 07 VHF 43 plakalı otomobil, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde Kösekaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi morga götürüldü.

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19 Şub 2024 - 08:15 AA Antalya- Asayiş

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