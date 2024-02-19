Antalya'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta can verdi

Kaş'ın Bezirgan Mahallesi'nden Kalkan Mahallesi istikametine giden Yusuf Kösekaya'nın (58) kullandığı 07 VHF 43 plakalı otomobil, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Kösekaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi morga götürüldü.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.