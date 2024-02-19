Kiracı ile ev sahibi arasında yeni dönem başlıyor: Tebligat gelirse şaşırmayın!

Yüksek kira almak için kira tespit davalarına başvuran ev sahipleri bu kez 5 yılın altında bir süre ile evlerinde oturan kiracılarından yüksek kira almak için kira uyarlama davası açmaya başladı. Mahkemeler bu kez kira uyarlama davaları ile dolmaya başladı

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar mahkemeleri kilitleyince kira anlaşmazlıkları için arabuluculuk sistemini başvurulmuştu. Ancak ev sahipleri arabulucuya başvurmadan dava açmanın yolunu buldu.

Ev ve dükkan sahipleri 5 yıl gibi uzun süreyi deviren kiracılarına karşı kira tespit davaları açıyordu. Ancak henüz birkaç yıllık kiracılar için ne yapacaklarını bilemiyorlardı.

UYARLAMA DAVASI DÖNEMİ BAŞLADI

Aldıkları kiranın düşük olduğunu savunan konut sahipleri mahkemeye başvurarak evlerinin rayiç bedelinin belirlenmesini talep etmeye başladı. Bu rakam üzerinden kira uyarlaması isteyen ev sahipleri böylece kira tespit davalarındaki 5 yıllık kiracı olma şartını da delmiş oldu.

Ancak kira uyarlama davalarının da zorlu yanları bulunuyor. Örneğin kira uyarlama davaları oldukça uzun sürüyor. Ayrıca kira uyarlama davası için olağanüstü bir durum gerçekleşmesi gerekiyor. Ama yine de ev sahipleri kanunen yapılan yüzde 25 zamla birlikte yine de aldıkları kiranın aynı yerdeki diğer mülklerin kira ücretlerinin çok altında kaldığını iddia edebilir.

UYARLAMA DAVALARI KİRA TESPİT DAVALARINDAN DAHA ZOR

Kira uyarlama davalarında aşırı ifa güçlüğü oluşması gerekiyor. Yani sözleşmenin yapıldığı tarihte her iki tarafın da öngörmediği ve kiracının yaratmadığı olağan dışı bir gelişme olması gerekiyor. Sadece kiranın düşük olması bu davayı açmaya yetmiyor. Olağanüstü gelişmenin ne olduğuna ise mahkeme karar veriyor. Örneğin doğal afetler nedeni ile kira ücretleri değişmiş olabilir ya da önceki yıllarda yaşadığımız pandemi gibi hallerde ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmalar değişebiliyor. Pandemi süresince süreç tersine işlemiş ve kiracılar kiraların düşürülmesini talep etmişlerdi. Ancak ev sahibinin aşırı ifa güçlüğü ve olağanüstü durumu ispatlaması gerektiği için bu davaların çoğunu kiracılar kazanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi