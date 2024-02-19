Devletten bir müjde daha: Başvuran herkese 720 TL destek sağlanacak! İşte şartlar...

Öğrenci ya da iş bulmakta zorlanan herkese başvurmaları halinde günlük ödeme yapılıyor. Başvurular 81 ilde şartsız olarak kabul ediliyor. Peki günlük 720 lirayı bulan cep harçlığı ödemesi olarak bilinen sosyal yardımı nasıl alabilirsiniz? Ayrıntılar haberimizde...

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte öğrenciye ve işsizlere verilen yardım da artırılarak günlük 719 liraya çıkarıldı. İŞKUR'a başvuran herkes herhangi bir şart gözetilmeden 81 ilde bu ödenekten yararlanarak günlük 326 lira ile 720 lira arasında günlük cep harçlığı alabiliyor. Peki sistem nasıl işliyor?

Piyasaya kalifiye çalışanlar sağlamayı hedefleyen İŞKUR'un ödemeleri her ay düzenli devam ediyor.

İŞKUR'un 81 ilde uyguladığı iş başı eğitim programlarına katılarak kendini geliştirmek isteyen öğrenciler ve işsizler aynı zamanda İŞKUR'dan ödeme de alıyor. Ancak ödeme alacağını bilmeyin binlerce kişi bu başvuruyu yapmıyor.

HEM BECERİLERİNİZ GELİŞİYOR HEM CEBİNİZ DOLUYOR

Eğer meslek hayatınızda iyi bir başlangıç yapmak istiyorsanız, ya da iş başvurularında işinize yarayacak nitelikler kazanmak istiyorsanız İŞKUR'un iş başı eğitim programları sizin için can simidi olabilir. Gün başı yapılan ödemeler asgari ücretin artışına bağlı olarak da artırılıyor. Vatandaşların iş buluncaya kadar geçirdikleri süre içinde hem parasız kalmamaları hem de yeni beceriler elde etmeleri sağlanıyor.

İş başı eğitim programına katılan vatandaşlar gün sayısına göre 326 lira ile 720 lira arasında destek veriliyor. Farklı kategorilerdeki eğitimlerin için ödenen harçlık da değişiyor. Eğitim süresince bu destek ödeme banka hesaplarına yatırılıyor.

İKİ TÜR EĞİTİM VERİLİYOR

İŞKUR iki tür kurs ücreti ödüyor. Bunlardan biri işbaşı eğitim programlarına katılmak diğeri ise mesleki eğitim programlarına katılmak. Kişinin bu süre içinde işsizlik maaşı alması da bu ödemeyi almasına engel olmuyor.

NASIL BAŞVURU YAPARACAKSINIZ?

İŞKUR kurslarına katılıp hem eğitim almak hem de para almak isteyen herkes Türkiye genelinde 81 ildeki İŞKUR müdürlüklerine İŞKUR e-şube üzerinden başvuru yapabilir. Başvuru yapanlar eğitimleri başlar başlamak destek ödemelerini de banka hesapları üzerinden alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi