Ekonomik kriz tırmanıyor: Ünlü isimden tepki çeken çözüm senaryoları...

Ekonomide yeni yıl Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle başladı. İddiaların odağındaki Hafize Gaye Erkan görevden alındı, yerine başkan yardımcılarından Fatih Karahan getirildi.

Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, simit fiyatını valilik onayı ile 15 TL'ye çıkardıklarını açıkladı. Ancak daha sonra kendilerine Ticaret Bakanlığı'ndan talimat geldiğini açıklayan Savaş Delibaş, "Ticaret Bakanlığı'nın talimatı ile zammı geri aldık. Haftaya 12,5 TL yapacağız ve 31 Mart seçimleri sonrası da ayarlama olacak" dedi.

Söz konusu 'talimatın' ardından akıllara, "Zamlar seçim sonrasına mı saklanıyor?" sorusu geldi.

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'a konuşan iktisatçı Prof. Dr. Duran Bülbül, "Şu anki bütçe seçim bütçesi. Fiyatlar baskılansa da baskılanmasa da, tüm ürünlerde seçim sonrasında en az yüzde 100 zam olacağı kesindir" ifadelerini kullandı.

"FİYATLAR BİR YILLIĞINA DONDURULMALI"



Duran Bülbül, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Benzin, enerji fiyatları, vergi ve harç ücretlerinde herhangi bir baskılanma uygulanmıyor. İktidar, haksız bir rekabet oluşturuyor. Siyasi iktidar, özellikle bir algı yönetimi yaparak daha önce soğan ve patates olaylarında yaşadıklarımızı şimdi simit olayında yapıyor. Siyasi iktidarın burada simitçilere uğraşacağına, ülkedeki tüm gıda maddelerinin fiyatlarını bir yıllığına dondurmalıdır.

Ahlaki olan, adalete uygun olan budur. İktidar eğer gerçekten halkı, yoksulu, fakiri ezdirmek istemiyorsa, halkı yoksullaştırmak, mülksüzleştirmek istemiyorsa yapılması gereken tek şey budur. Tek tek simit, peynir, zeytin ile uğraşmak yerine böyle bir adım atmalıdır. Bunu yapacak yetkileri vardır."

"YÜZDE 100 ZAM OLACAK, ENFLASYON YÜZDE 200'LER DÜZEYİNE ULAŞACAK"



İktidarı 'yoksul halkı düşünmemekle' eleştiren Duran Bülbül sözlerine şöyle devam etti:

"Ürünlerde dışa bağımlı hale gelindiği için ithal ürünlerde sabit kur sistemine geçilebilir. Ayrıca, fiyatların düşebilmesi için en yüksek maliyetli olan taşıma maliyetinde vergi harcaması yoluyla taşıma şirketlerinin maliyetleri sıfıra çekilebilir. Yaklaşık olarak bugün bütçede 2.2 trilyon vergi harcaması var.

Bu vergi harcamasının bir kısmını gıdadaki ürünlere yansıtırsa, gıda ürünlerini halk yaklaşık olarak yüzde 30 daha ucuza alabilir. Ancak siyasi iktidar, işi algı yönetimine yönlendirdiği için gücü sadece simitçilere yetiyor. Oysa iktidarın yapması gereken tek şey acilen benzin, gıda fiyatlarını dondurmaktır. İktidar bunu yaptığı takdirde halka karşı sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Şu anki bütçe seçim bütçesi.

Fiyatlar baskılansa da baskılanmasa da, tüm ürünlerde seçim sonrasında en az yüzde 100 zam olacağı kesindir. Fiyatlarda yüzde 100 artış olduğunda enflasyon en az yüzde 200’ler düzeyine ulaşacak. Halk daha da yoksullaşıp fakirleşecek. Bu da beraberinde korkunç bir durgunluk, işsizlik, iflas, yoksullaşma ve göçleri getirecek."

Kaynak: Haber Merkezi